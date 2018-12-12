Львовские шахтеры угрожают перекрыть дорогу в Польшу из-за долгов по зарплате

Шахтеры украинского ГП "Львовуголь" угрожают перекрыть участок границы с Польшей из-за долгов по зарплате. Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, в начале декабря горняки уже пикетировали Львовскую обладминистрацию с требованием выплатить долги, которые за сентябрь и октябрь превышают $9 млн.

"Шахтеры не верят, что властные структуры намерены решать ситуацию, поэтому они готовятся к перекрытию пограничного перехода с Польшей в районе Равы-Русской", - написал Волынец.

Он отметил, что 10 декабря работники шахты "Лесная" начали акцию протеста, сейчас в шахте на глубине 540 метров остаются 78 горняков. Ночью десятерых вывезли на поверхность по состоянию здоровья.

Напомним, на Украине шахтеры регулярно протестуют. Власти частично погашают задолженность, но через несколько месяцев все повторяется снова.