"Вот это прорыв": "Р-24" выдала за "самого современного робота" Бориса аниматора в костюме

Телеканал "Россия 24" показал сюжет о форуме "ПроеКТОриЯ", в котором рассказывается о "самом современном роботе" Борисе.

Однако на самом деле "роботом" оказался одетый в костюм человек.

При этом на самом форуме никто не заявлял о том, что на сцене находится настоящий робот.

Один из читателей TJournal выяснил, что аниматор, вероятно, выступал в костюме "Робот Алеша", который создает "почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот".

Форум ежегодно проводится по распоряжению президента России Владимира Путина. Накануне на сцене выступил робот Борис. Он рассказал, что знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать.

В сюжете телеканала Бориса показали после слов о том, что посетители форума могут увидеть "самых современных роботов".

Ранее федеральный канал "Россия 24" в своем эфире "подарил" российский остров Кунашир Японии. Такую информацию увидела в бегущей строке и сфотографировала жительница Южносахалинска, фоном для сенсационной новости выступало изображение президента России Владимира Путина.