"Столица обманутых дольщиков". Жители Екатеринбурга требуют встречи с полпредом

Дольщики Свердловской области продолжают обивать пороги приёмной президента РФ в Уральском федеральном округе. Сегодня уральцы пытались передать обращения полпреду Николаю Цуканову. Позже был проведён приём граждан, которые пострадали от деятельности недобросовестных застройщиков на территории региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На прием, состоявшийся в день 25-летия принятия Конституции РФ, собрались дольщики всех ЖК, которые до сих пор не достроены или по каким-то причинам не сданы: ЖК "Щербакова, 20", ЖК "Фортуна", ЖК "Светлый, 12", ЖК "Кольцовский дворик", ЖК "3Д клуб", арамильский ГО ЖК "Новый свет" и пострадавшие от застройщика Воробьева. Уральцы пришли в фирменных футболках с надписью "Екатеринбург - столица обманутых дольщиков", а в руках держали чёрные шарики.

Люди продолжают требовать личного приёма у полномочного представителя президента РФ Николая Цуканова, чтобы тот взял ситуацию с проблемными дольщиками на контроль.

Так, строительство "Кольцовского дворика" началось в 2013 г., по планам, комплекс должен был состоять из нескольких корпусов, но полностью возведен всего один дом, его строительство планируют завершить в нынешнем году. Пожалуй, самый сложный и тяжёлый объект - Щербакова, 20. У застройщика запущена процедура банкротства. На проблемном объекте осталось 36 дольщиков, около 70 человек решили обменять свои квартиры и переехать в дома по ул. Рощинская.

Дольщики ЖК "3Д клуб", который состоит из трех 24-этажных домов, тоже бьют тревогу. Первые два дома были сданы, а вот третья очередь до сих не введена в эксплуатацию. На сайте застройщика "Метеорит" сказано, что все работы ведутся в соответствии с графиком окончания не позднее 27 декабря 2018 г. Но, по словам пострадавшего Станислава, свою квартиру он ждёт пять лет. Строительство началось в 2013 г.

"Нас таких 244 человека. Сроки вечно переносят на полтора года, каждый раз. По какой причине - не говорят", - добавил он.

Люди доведены до отчаяния, хотя ранее поверили очередным обещаниям властей и прекратили на время все протестные акции. По их словам, "дорожная карта" по решению проблем пострадавших дольщиков и пайщиков в их случае не работает. Ранее обманутые дольщики "Нового Уктуса" выступили с новым коллективным обращением к властям и правоохранительным органам. Застройщиком была компания теперь уже экс-депутата -"единоросса" Игоря Плаксина - "Уралэнергостройкомплекс". Было возбуждено несколько уголовных дел по статье "мошенничество", а стройку передали новому застройщику -ГК "ТЭН". Письмо о строительной "борзоте" было адресовано президенту Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и другим официальным лицам. На период выборов людям обещали, что дом будет достроен уже к концу этого года, однако сейчас Минстрой заявил, что строительство продлится до июля 2019 г.

Сегодня сотрудники уральской приёмной президента РФ сказали дольщикам, что принимать обращения не будут. Как выяснилось, все документы можно передать во время приёма граждан, который провел министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

Он позвал людей на совещание, где заслушивались доклады застройщиков о ходе строительства жилых домов. Журналистов туда не пустили. Но, по словам дольщика ЖК "Щербакова, 20" Алёны Петровой, на приёме присутствовали главный федеральный инспектор, представители генеральной прокуратуры и полпредства.

"Обещали, что будут держать ситуацию на контроле. Пообещали на этой неделе провести межведомственную координационную комиссию по защите прав дольщиков. Там и должны решить вопросы по нашему дому. Планируют, что застройщик вместе с дольщиками будет общаться в феврале. Все надеются на комиссию", - добавила она.