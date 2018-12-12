Ушедший в отставку глава скандального тюменского департамента получил награду от губернатора

Экс-директор департамента культуры Виктор Новакаускас за день до своей отставки успел получить благодарственное письмо правительства Тюменской области с формулировкой – "за значительный вклад в социально-экономическое развитие" региона. Такая информация была обнародована в документе на официальном ресурсе областной администрации.

Напомним, что Новакаускас ушел со своего поста по личному заявлению, спустя пару дней выяснилось, что он возглавит ДК "Строитель", который будет реконструирован за 1,2 млрд рублей в последующие два года.

Отметим, что в последнее время департамент культуры и его подведомственные организации раздирают скандалы. О том, что происходит с тюменской культуры можно прочитать в большом материале Накануне.RU.