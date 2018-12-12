Президиум Генсовета "Единой России" выбрал главу пермского исполкома партии

Пермский исполком "Единой России" возглавил Станислав Швецов. Такое решение единогласно принял президиум генсовета партии.

Напомним, ранее исполком прикамской ячейки возглавлял Вячеслав Григорьев, который в ноябре 2018 года был избран секретарем регионального отделения "Единой России".

Станислав Швецов с 2012 по 2016 годы был руководителем регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Пермского края. В марте 2017 года назначен заместителем руководителя РИК регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края – начальником отдела партийного строительства.

Добавим, что президиум утвердил также кандидатуры руководителей и врио руководителей региональных исполкомов восьми региональных отделений партии