Осуждена жительница Кизела, похитившая 4 миллиона рублей со счета своей тезки

Кизеловский городской суд Пермского края осудил местную жительницу за хищение более 4 млн руб. с банковского счета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По информации ведомства, летом 2016 г. женщина-клиентка крупного российского банка воспользовалась техническим сбоем, который возник во время перехода на новую автоматизированную систему расчетов по счетам физических лиц и путем дистанционного перевода похитила более 4 млн руб. Система идентифицировала обвиняемую как иного пользователя из-за смешения одинаковых персональных данных клиента. В результате ей стала доступна крупная сумма на счете ее полной тезки. Об ошибке банку женщина не сообщила, обналичила сумму и использовала на личные нужды.

Суд признал женщину виновной в краже в особо крупным размере и приговорил к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на четыре года шесть месяцев. Кроме того, с нее в полном объеме взыскали необходимую сумму. Решение суда в силу пока не вступило.