12 Декабря 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Условия конкурса "Звезда Ямала" изменят после "стриптиза для детей"

Условия скандального конкурса "Звезда Ямала" изменят. Об этом заявили в управлении по работе с молодежью администрации Нового Уренгоя, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве пояснили, что "Звезда Ямала" - открытый конкурс, не имеющий возрастных ограничений, а участники несут ответственность за морально-этические нормы поведения. Также в управлении по работе с молодежью извинились перед родителями детей, что присутствовали на конкурсе, и заявили, что в положение внесены изменения, которые обяжут организаторов просматривать номера перед представлением.

Напомним, скандал разгорелся после того, как на конкурсе выступила полуобнаженная девушка с танцем на пилоне.

танец на пилоне, конкурс Звезда Ямала(2018)|Фото: vk.com/nurengoy

Родители "стриптиз для детей" не оценили - на конкурсантку обрушился шквал негативных комментариев и оскорблений, в результате чего она удалила свою страницу в социальных сетях.

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Условия конкурса "Звезда Ямала" изменят после "стриптиза для детей"

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Теги: танец на пилоне, конкурс Звезда Ямала, дети



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