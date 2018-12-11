Снегурочка сломалась? Во время конкурса талантов на Ямале полуобнаженная девушка станцевала стриптиз на глазах у детей

В Новом Уренгое конкурс "Звезда Ямала" обернулся громким скандалом - одна из конкурсанток в полуобнаженном виде станцевала на пилоне. Танец вызвал бурю возмущений у общественности, поскольку в конкурсе принимали участие дети, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии с конкурса в группе ГОРОРО | Новый Уренгой опубликовала мама одного из мальчиков - участников конкурса.

"Детский конкурс проводится, а тут полуголая баба. Куда мир катится, знала бы, ребенка на конкурс не пустила. Я в шоке" - написала она. Публикация собрала сотни комментариев. Большая часть интернет-пользователей осудила участницу, среди комментариев было множество нецензурных отзывов и грубых, оскорбительных шуток.

Однако среди интернет-пользователей были и те, кто вступились за девушку. В частности, было отмечено, что конкурс является молодежным, а не детским.

"Конкурс назывался "Звезда Ямала", просто со стороны посмотреть на всю вашу переписку... Вот если бы это был конкурс: "Юные таланты" или "Дети Ямала", и были ограничения по возрасту и категории строго разграничены, то тогда вы могли бы марать бумагу и брызгать негативными слюнями", "А все эти "гадкие" спортсмены в обтягивающих трико, в художественной гимнастике, конькобежцы", "Раздули из мухи слона".

Много комментариев было также о том, что предъявлять претензии следовало к организаторам, а не к участникам. "Не вижу смысла нападать на девчонку, она явно шла на этот конкурс и не знала, что там будут дети, я так понимаю в положении не было прописано что конкурс для несовершеннолетних, вопрос и претензии не к участникам".

Сама девушка также отметилась в комментариях. Она заявила, что не видит в своем выступлении ничего предосудительного, конкурс не был детским, а организаторы мероприятия видели ее "хореографический номер" еще до выступления, однако после шквала гневных комментариев, участница конкурса удалила свою страничку в социальных сетях.

Отметим, что организатором конкурса выступил молодежный центр "Молодежный".