В жилой пятиэтажке в Омске произошел хлопок газа и пожар: на месте все экстренные службы города

В жилом доме в Омске произошел хлопок газа и пожар. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня, 12 декабря, на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице 7-я Линия в Октябрьском округе начался пожар, причиной которого стал хлопок газовоздушной смеси. Прокуратура намерена дать оценку соблюдения требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения данного дома.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

Фото с места ЧП

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Омской области, в ликвидации последствий задействованы все экстренные службы города, произведена частичная эвакуация жителей дома. Подразделениями пожарной охраны спасены 11 человек, еще 48 эвакуировались самостоятельно.

Как уточнили в МЧС, открытое горение ликвидировано. От администрации Омска на место направлен автобус для обогрева эвакуированных.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.