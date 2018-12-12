12 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

В жилой пятиэтажке в Омске произошел хлопок газа и пожар: на месте все экстренные службы города

В жилом доме в Омске произошел хлопок газа и пожар. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня, 12 декабря, на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице 7-я Линия в Октябрьском округе начался пожар, причиной которого стал хлопок газовоздушной смеси. Прокуратура намерена дать оценку соблюдения требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения данного дома.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

взрыв газа и пожар в Омске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото с места ЧП

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Омской области, в ликвидации последствий задействованы все экстренные службы города, произведена частичная эвакуация жителей дома. Подразделениями пожарной охраны спасены 11 человек, еще 48 эвакуировались самостоятельно.

Как уточнили в МЧС, открытое горение ликвидировано. От администрации Омска на место направлен автобус для обогрева эвакуированных.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

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В жилой пятиэтажке в Омске произошел хлопок газа и пожар: на месте все экстренные службы города

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Теги: Омск, газ, пожар, МЧС



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