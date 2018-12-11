11 Декабря 2018
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Глава СПЧ попросил Путина сделать День Конституции праздничным

Глава СПЧ Михаил Федотов попросил президента РФ Владимира Путина сделать День Конституции РФ праздничным. С таким предложением он обратился в ходе встречи членов СПЧ в Кремле, передает ТАСС.

Он отметил, что о Конституции в последнее время вспоминают лишь по "юбилейным" датам.

"Мне кажется, что для повышения престижа конституции и Дня конституции нужно вернуть Дню конституции статус нерабочего праздничного дня, как было до 2014 года", - сказал Федотов.

Кроме того, по мнению правозащитника, целесообразно было бы объявить амнистию к 25-летию Конституции, как это аналогично было сделано пять лет назад. Глава СПЧ попросил президента поддержать эту инициативу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, президент РФ Владимир Путин проводит с членами СПЧ заседание, посвященное вопросам нарушения прав граждан России за рубежом, активизации усилий государства и общества по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы.

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Глава СПЧ попросил Путина сделать День Конституции праздничным

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Теги: Владимир Путин, СПЧ, заседание, конституция



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