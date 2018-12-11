Полтавченко выдвинут в Совет директоров ОСК
Бывший глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выдвинут в Совет директоров "Объединенной судостроительной компании" (ОСК). Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ датируется 8 декабря.
Ранее стало известно, что экс-губернатор войдет в совет директоров ОСК на этой неделе.
Как сообщало Накануне.RU, в начале октября глава северной столицы Георгий Полтавченко заявил о досрочном прекращении полномочий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого сообщил, что ему предложена должность председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.