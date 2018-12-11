11 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

Полтавченко выдвинут в Совет директоров ОСК

Бывший глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выдвинут в Совет директоров "Объединенной судостроительной компании" (ОСК). Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ датируется 8 декабря.

Ранее стало известно, что экс-губернатор войдет в совет директоров ОСК на этой неделе.

Как сообщало Накануне.RU, в начале октября глава северной столицы Георгий Полтавченко заявил о досрочном прекращении полномочий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого сообщил, что ему предложена должность председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.

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Полтавченко выдвинут в Совет директоров ОСК

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Теги: Георгий Полтавченко, Санкт-Петербург, ОСК, совет директоров



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