Полтавченко выдвинут в Совет директоров ОСК

Бывший глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выдвинут в Совет директоров "Объединенной судостроительной компании" (ОСК). Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ датируется 8 декабря.

Ранее стало известно, что экс-губернатор войдет в совет директоров ОСК на этой неделе.

Как сообщало Накануне.RU, в начале октября глава северной столицы Георгий Полтавченко заявил о досрочном прекращении полномочий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого сообщил, что ему предложена должность председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.