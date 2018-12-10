10 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

Экс-губернатор Санкт-Петербурга может войти в совет директоров ОСК на этой неделе

На этой неделе экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко войдет в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов, передает ТАСС.

"Документ был на красном бланке в конце в прошлой недели. Сейчас проверим, что происходит, и я надеюсь, что новый состав совета директоров будет опубликован и легитимизирован не позднее этой недели", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, в начале октября глава северной столицы Георгий Полтавченко заявил о досрочном прекращении полномочий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого сообщил, что ему предложена должность председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации.

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Экс-губернатор Санкт-Петербурга может войти в совет директоров ОСК на этой неделе

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Теги: Георгий Полтавченко, ОСК, совет директоров



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