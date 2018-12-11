Скандальное ЕМУП "Золушка" продолжит кормить школьников: УФАС предложили разобраться

Скандальное предприятие "Золушка" одержало победу в конкурсе по организации питания в ряде школ Екатеринбурга на 2019 год. Результаты были опубликованы на едином сайте госзакупок. По мнению управляющего партнера компании "Зельдин и Партнеры" Михаила Зельдина, законность проведения конкурса должна проверить УФАС, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из документации известно, что ЕМУП вновь будет кормить детей в школах Ленинского района. Речь идёт о двух лицеях №3 и №109, гимназии № 120, и школах №16, № 17, № 19 и № 181. В настоящее время "Золушка" обеспечивает питанием 20 из 21 школы района.

Помимо "Золушки", в конкурсе участвовали: ЕМУП ШБС №11, ООО "Комбинат питания школьно-базовый" и ЕМУП "Столовая №41". Сумма контракта - 53,6 млн руб.

До проведения конкурса, глава Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что это предприятие не получит контракт в будущем году. Такая информация содержалась в ответе мэра на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. В мэрии Екатеринбурга Накануне.RU лишь подтвердили эти слова и добавили, что "на тот момент было так".

"Золушка" появлялась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания школьников и отравлениями учащихся. В отношении предприятия было возбуждено уголовное дело по двум статьям - части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По словам юриста Михаила Зельдина, "Золушке" в конкурсе на 2019 год удалось победить за счет внушительного списка дополнительных преимуществ, таких как наличие опыта в этой сфере и поощрений. При этом все участники предложили одинаковую цену на свои услуги.

"Победитель конкурса и остальные участники торгов решили не снижать цену контракта. Учитывая, что, по мнению замдиректора Третьяковой [недавно уволенная заместитель директора ЕМУП Елена Третьякова], цены "Золушки" существенно завышены, остальные участники торгов либо тоже завышают закупочные цены на продукты, либо цены у всех, в том числе и у "Золушки", рыночные, либо между участниками заключено антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание максимально высокой цены контракта", - предполагает Зельдин.

Он также считает, что в действиях участников конкурса могут быть обнаружены признаки антиконкурентного соглашения. Окончательно в аукционе теперь будет разбираться управление Федеральной антимонопольной службы региона.