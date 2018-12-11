Ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей в Зауралье в 2019 году получат более 7 тыс. семей

Около 7,3 тыс. зауральских семей в следующем году каждый месяц будут получать деньги после рождения третьего и последующих детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, данная выплата будет доступна малоимущим семьям, ее размер будет равен величине регионального прожиточного минимума на ребенка.

На эти цели потратят деньги федерального бюджета - более 856 млн рублей, определенное количество денег придет и из областной казны. Всего же расходы на эти цели запланированы в размере более 932 млн рублей.