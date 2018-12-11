Россия заявила о предоставлении "исчерпывающего ответа" по "вмешательству в выборы" в США

В Центре кибербезопасности России прокомментировали информацию о якобы вмешательстве России в выборы президента США, передает корреспондент

Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что по межправительственным каналам связи в тот период было взаимодействие, в ходе которого Россия дала "исчерпывающий ответ" американской стороне.

"Первое сообщение последовало 31 октября 2016 года. После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о свершившемся взломе. Вся она была проанализирована, наш ответ с нашей точки зрения, носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне", - рассказал Мурашов.

Он добавил, что информация, которая передается по этим линиями связи, не может быть передана без согласия второй стороны.

"В связи с этим мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие", - подчеркнул представитель НКЦКИ.