Россия заявила о предоставлении "исчерпывающего ответа" по "вмешательству в выборы" в США
Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что по межправительственным каналам связи в тот период было взаимодействие, в ходе которого Россия дала "исчерпывающий ответ" американской стороне.
"Первое сообщение последовало 31 октября 2016 года. После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о свершившемся взломе. Вся она была проанализирована, наш ответ с нашей точки зрения, носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне", - рассказал Мурашов.
Он добавил, что информация, которая передается по этим линиями связи, не может быть передана без согласия второй стороны.
"В связи с этим мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие", - подчеркнул представитель НКЦКИ.
Напомним, несанкционированное вмешательство в информационную систему Национального комитета Демократической партии США было обнаружено в конце апреля 2016 года, и тогда же к расследованию была привлечена фирма CrowdStrike. После проведения расследования фирма пришла к выводу о том, что взломать информационную систему удалось двум группировкам хакеров — Cozy Bear и Fancy Bear. Представители CrowdStrike считают, что группировки якобы тесно связаны с российским правительством и участвуют в политическом и экономическом шпионаже. Согласно результатам расследования, Cozy Bear получила несанкционированный доступ к информационной системе летом 2015 года, а Fancy Bear — в апреле 2016 года. По заключению CrowdStrike, обе группировки смогли похитить письма ящиков электронной почты, а также компромат на конкурента демократов на выборах президента — Дональда Трампа. Российское правительство отрицает свою причастность к инциденту.