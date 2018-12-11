Вслед за лесом продадут и воду? Китайцы попросили у Меведедева "водопровод с Алтая"

Вновь начала обсуждаться тема переброски российской воды в Китай. Если ранее речь шла о получении воды из Байкала, то теперь – об "излишках" на Алтае. "Поворот на Восток" приводит к тому, что товарооборот России и КНР растёт ударными темпами, однако, при этом Россия во многом остаётся сырьевым придатком. Помимо углеводородов, в Китай продаётся древесина, передаётся в аренду земля, всё чаще поднимается тема продажи воды. Однако ситуация с "избавлением" Алтая от паводковых "излишков" остаётся неясной – на этот счёт пока нет каких-либо межправительственных соглашений, а занимающееся проектом китайское общество обратилось за поддержкой… непосредственно к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

Как сообщает РБК, Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой и Центральной Азией было создано в 2015 г. и занимается оказывает услуги для правительственных и общественных организаций, а также для коммерческих компаний Китая, России и стран ЕАЭС. В российские правительственные структуры предложение не поступило.

Общий дефицит пресной воды составляет 70 млрд куб. м, а в СУАР — не менее 12–15 млрд куб. м. В материале РБК указывается, что проект, предусматривающий поставку 70 млн кубометров воды из Алтайского края в Китай, предлагался к обсуждению ещё в мае 2016 г. Китайские эксперты считают, что безопасным для экосистемы будет переброска 1% вод, то есть, примерно 600 млн кубометров. Однако, в представленном ими же проекте, указываются значительно большие объёмы – 600 – 700 млн планируется задействовать в первой очереди водовода, которую предлагается построить до 2026 г. К 2040 г. может бюыть построена вторая, и таким образом, из Алтайского края в Китай через Казахстан может поставляться уже 1,8 – 2,4 млн кубометров. Бюджет , бюджет первого этапа проекта — от $10,3 млрд до $13,4 млрд. Бюджет второго этапа (с 2027 по 2040 год) — до $70–75 млрд.

Россия от реализации проекта может получить "финансовые преимущества, а также модернизацию системы водоснабжения Алтайского края, снижение ущерба от паводков, загрузку мощностей поставщиков и подрядчиков и доступ к современным агротехнологиям" – отмечается в письме, направленном Дмитрию Медведеву.

Эколог Виталий Рябцев в беседе с Накануне.RU отметил, что сама тема излишков кажется сомнительной: "В природе излишков вообще нет, если мы что-то имеем, это не излишки, их будет не хватать дальше [по обскому бассейну]. А если мы рассуждаем, что нужно помогать соседям, то получается, это во вред себе, иначе быть не может". Эксперт обратил внимание и на странности в технической стороне дела: "Трудно сказать, как они умудряются именно воду весеннего паводка где-то собрать, а потом перекинуть. Я, честно говоря, механизма, не представляю. Тем более, что спрос будет круглый год, или задействовать водовод в тёплое время, чтобы он не замерзал, а тут речь идёт только о паводке. Наверное, это будет связано с созданием специальных водохранилищ, а это уже совсем другое дело, это огромное негативное воздействие на окружающую среду, изменение гидрологического режима нормального для водных объектов".

Можно вспомнить нашумевший в прошлом году проект орошения байкальской водой китайской провинции Ганьсу. В СМИ попали предположения местных экспертов, сопровождённые изображением на гугл-картах прямой от южной оконечности Байкала до города Ланьчжоу. Проект не рассматривался в сколь-нибудь серьёзных аналитических центрах КНР и не становился предметом переговоров между китайскими и российскими властями. При этом длина того водовода должна была составить около тысячи километров, тогда как труба Алтай - Казахстан - Китай должна стать ещё длиннее - 1,2 - 1,5 тыс. километров. Однако, эта инициатива породила множество слухов, в частности, все проекты по продаже бутылированной байкальской воды в общественном сознании путаются именно с желанием Китая построить гигантскую трубу. Можно вспомнить и то, что проект строительства КПП на границе СУАР и Республики Алтай не получил никакого развития. Также много лет обсуждается, но не вступила в стадию реализации алтайская ветка газопровода из РФ в КНР.