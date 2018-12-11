11 Декабря 2018
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"Красный" губернатор Хакасии отправился в Москву эконом-классом

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов вылетел в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню конституции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, сопроводив информацию фотографией в салоне эконом-класса.

Политолог Сергей Марков назвал это "здоровым популизмом, которого не хватает партии власти"

Член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с Накануне.RU отметил, что идея лететь экономклассом - частное решение Валентина Коновалова, такие вопросы в отношении избранных губернаторов партия не определяет: "Выполняет своим обещания и делает власть более доступной и более дешёвой. Но всё гораздо сложнее, чем хочется нам всем. Это его выбор, если есть силы летать в эконом-классе, пусть летает, хотя, если ему придётся летать каждую неделю – не знаю, долго ли он выдержит".

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"Красный" губернатор Хакасии отправился в Москву эконом-классом

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Теги: Валентин Коновалов, губернатор Хакасии, Сергей Обухов, Сергей Марков



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