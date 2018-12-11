Прибавка к пенсии? Экс-главный спасатель Ямала стал заместителем губернатора

Бывший глава окружного управления МЧС Аркадий Бессонов, который недавно ушел на пенсию с этого поста, стал заместителем главы арктического региона Дмитрия Артюхова. На этом посту он сменил Михаила Кагана, перешедшего на должность главного федерального инспектора в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Бессонов будет курировать правоохранительные органы, службу технадзора и работу двух департаментов: гражданской защиты и пожарной безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.

Напомним, последние 16 лет Бессонов живёт и трудится на Ямале. В Салехард он приехал в 2002 году. Сначала работал заместителем начальника главного управления МЧС России по ЯНАО, а затем возглавил его.