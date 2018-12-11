Новым федеральным инспектором в Свердловской области стал замгубернатора Ямала

Главным федеральным инспектором в Свердловской области стал заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Михаил Каган. Об этом Накануне.RU сообщили в в аппарате уральского полпредства.

Ранее временно исполняющим обязанности ГФИ в регионе был назначен Сергей Осипов. До этого этот пост занимал Данила Турбинов.

"Распоряжением полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе главным федеральным инспектором по Свердловской области назначен Каган Михаил Дмитриевич", - сообщается на сайте ведомства.