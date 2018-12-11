11 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Ямало-Ненецкий АО

Новым федеральным инспектором в Свердловской области стал замгубернатора Ямала

Главным федеральным инспектором в Свердловской области стал заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Михаил Каган. Об этом Накануне.RU сообщили в в аппарате уральского полпредства.

Ранее временно исполняющим обязанности ГФИ в регионе был назначен Сергей Осипов. До этого этот пост занимал Данила Турбинов.

"Распоряжением полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе главным федеральным инспектором по Свердловской области назначен Каган Михаил Дмитриевич", - сообщается на сайте ведомства.

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Новым федеральным инспектором в Свердловской области стал замгубернатора Ямала

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Теги: Сергей Осипов, Данила Турбинов, ГФИ, Михаил Каган



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