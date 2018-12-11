11 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Экс-директор ЦРУ: скоро Трампа настигнет американское правосудие

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что дела американского президента Дональда Трампа выглядят сейчас не лучшим образом.
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Бреннан выразил свое видение по поводу будущего Трампа. По его мнению, хозяин Белого дома прекрасно осознает, что его в скором времени "настигнет американское правосудие", а также понимает, что "его дела плохи". Также экс-глава ЦРУ отметил, что испытывает облегчение в связи с тем, что Трамп "не сможет баллотироваться на государственную службу", пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп в беседах с помощниками признал угрозу своего возможного импичмента. Такой сценарий, по данным источников, президент США не исключил после перехода палаты представителей Конгресса под контроль демократов в 2019 году.

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Экс-директор ЦРУ: скоро Трампа настигнет американское правосудие

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Теги: Трамп, Бреннан, ЦРУ



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