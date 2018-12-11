Экс-директор ЦРУ: скоро Трампа настигнет американское правосудие

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что дела американского президента Дональда Трампа выглядят сейчас не лучшим образом.

Бреннан выразил свое видение по поводу будущего Трампа. По его мнению, хозяин Белого дома прекрасно осознает, что его в скором времени "настигнет американское правосудие", а также понимает, что "его дела плохи". Также экс-глава ЦРУ отметил, что испытывает облегчение в связи с тем, что Трамп "не сможет баллотироваться на государственную службу", пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп в беседах с помощниками признал угрозу своего возможного импичмента. Такой сценарий, по данным источников, президент США не исключил после перехода палаты представителей Конгресса под контроль демократов в 2019 году.