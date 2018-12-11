Трамп считает, что импичмент "по-настоящему возможен"

Президент США Дональд Трамп в беседах с помощниками признает угрозу возможного импичмента, сообщает CNN.

Такой сценарий, по данным источников, американский лидер не исключает после перехода палаты представителей Конгресса под контроль демократов в 2019 году.

Трамп полагает, что импичмент "по-настоящему возможен", хотя полной уверенности в этом у него нет, отмечает Regnum.

Напомним, в ноябре в США прошли промежуточные выборы в Сенат и Конгресс. До выборов в Палате представителей большинство было за республиканцами, сейчас расстановка сил изменилась. Зато Сенат остался за Трампом.

Но, обладая большинством в нижней палате, демократы теперь могут заблокировать практически любое решение Трампа. Как уже писало Накануне.RU, может вновь выйти на повестку дня вопрос о его импичменте.