В Перми игрок любительской хоккейной команды "Ястребы" умер во время матча

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти 44-летнего игрока любительского хоккейного клуба "Ястребы" Алексея Захарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла в спортивном комплексе "Победа" 8 декабря. Во время третьего периода игрок почувствовал недомогание. Захаров ушел в раздевалку, где ему стало хуже. Приехавшие на место медики час боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что по факту обнаружения тела 44-летнего мужчины без видимых признаков насилия проводится проверка, устанавливаются причины смерти.