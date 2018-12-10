Принятие генплана Севастополя отложено на время "после Овсянникова"?

В Госдуме в первом чтении утвержден законопроект о регулировании отдельных отношений на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополь. Законопроект был внесен из Правительства России и касается в том числе регулирования земельных вопросов, которые предложено решать вплоть до 1 января 2023 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидно, что подобное решение депутатов Госдумы прежде всего играет на руку чиновникам администрации Севастополя и губернатора Дмитрия Овсянникова, которые так и не смогли представить общественности вменяемые генеральный план развития города. Первая попытка разработать и принять такой документ, напомним, была предпринята еще весной 2017 года и привела к массовым акциям протеста севастопольцев и жителей поселений.

Недавно правительственные чиновники из администрации Овсянникова признали, что не смогут до конца года представить общественности новый генплан, а еще позже вице-губернатор Илья Пономарев обвинил московских проектировщиков-создателей документа в провале работы, пригрозив разорвать сотрудничество. В ответ те предложили решать проблему в судебном порядке. И вот теперь уже по поручению Дмитрия Медведева для Крыма и Севастополя устанавливается "продленный" льготный период для решения особенностей правового регулирования имущественно-земельных отношений.

Остается добавить, что указанный для решения проблемы срок – до 1 января 2023 года – находится за пределами губернаторского срока самого Дмитрия Овсянникова, избранного главой Севастополя в сентябре 2017 года. Не факт, что окончательно проблемы с землей в городе-герое будет решать он и сотрудники его правительства.