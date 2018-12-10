В Тюменской области замерзают школьники: "Потерпите еще три года"

В труднодоступных и отдаленных районах Тюменской области сложилась неприятная ситуация с местными учебными заведениями. Как передает корреспондент Накануне.RU, информацию об этом обнародовала депутат от КПРФ Тамара Казанцева во время заседания комитета по социальной политики Тюменской областной думы.

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В частности, народный избранник пожаловалась директору департамента образования и науки Тюменской области Алексею Райдеру на катастрофическую ситуацию в школах в поселке Вершинский, Веселинский и в тобольском Заболотье. Чиновник признал, что образовательные учреждения там находятся в ветхом состьянии, и они включены в программу трехлетней "перезагрузки".

"А учиться-то там можно сейчас? В прошлом году там чуть дети не замерзли", - сообщила Казанцева.

"Мы в любом случае другого варианта не имеем, и будем учиться в имеющихся школах", - ответил Райдер.

По его словам, там будут использованы "дополнительные меры для отопления". Также он признал, что одна из школ "стоит на подпорках", но пообещал исправить ситуацию в "течение трех лет".