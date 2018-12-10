В Перми столкнулись "Мерседес" и "Лада", отечественную машину разорвало надвое

В Перми столкнулись два автомобиля, погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

В 5.05 9 декабря по улице Спешилова в направлении улицы Торфяная ехал "Мерседес Бенц E240", которым управлял 24-летний водитель. В районе дома № 107 по ул. Спешилова он при перестроении не уступил дорогу ехавшей попутно "десяткой". Машины столкнулись. Отечественный автомобиль отбросило на опору ЛЭП, ее разорвало пополам.

Различные травмы получили 26-летний водитель и 21-летняя пассажирка "десятки", девушка позже умерла в больнице. Водитель "Мерседеса" в момент аварии был пьян, прав у него не было. Ранее он неоднократно привлекался к "административке" а нарушение ПДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело.