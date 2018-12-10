10 Декабря 2018
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Происшествия

СМИ: Алексей Панин попал в ДТП в Москве

Актер Алексей Панин (41) попал в ДТП в Москве, причем в качестве пассажира. Как сообщает Telegram-канал Mash, авария произошла на улице Подвойского. Сначала столкнулись два такси, а потом в них въехал Mercedes, пассажиром которого был Панин. По данным канала, актер ударился головой из-за резкого торможения.

Это уже не первый инцидент с участием Панина на дороге. Так, в начале этого года в ГИБДД даже устроили проверку видео, которое сам Алексей опубликовал в соцсетях. В ролике он мчит на своей BMW по одному из московских проспектов, в процессе съемки отпускает руль обеими руками, кроме того, у него не пристегнут ремень безопасности.

На минувшей неделе имя Панина снова звучало в новостях в связи с неподобающим поведением. Алексей устроил дебош на рейсе Стамбул-Москва. Он курил в туалете самолета и ругался с экипажем. После посадки в Москве артист был задержан.

 

 

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СМИ: Алексей Панин попал в ДТП в Москве

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Теги: алексей панин, дтп, нарушение пдд, дебош



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