10 Декабря 2018
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Общество В России

Житель Москвы подал на Apple в суд из-за неработающего iPhone 4S

Житель Москвы решил отсудить у Apple компенсацию из-за неработающего iPhone 4S.

Мужчина с 2013 года пользовался смартфоном iPhone 4S, который перестал включаться, а официальная гарантия закончилась. Москвич обратил внимание на коробку от гаджета и выяснил, что срок его службы - пять лет.

Владелец телефона понял, что у него ещё осталось в запасе около двух месяцев, и отправился в суд, чтобы оформить требование компенсации в 67 тыс. руб., за которые можно приобрести новый iPhone X, сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщалось ранее, в российском рейтинге смартфонов Huawei обогнал iPhone. Таковы итоги масштабного исследования Роскачества.

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Житель Москвы подал на Apple в суд из-за неработающего iPhone 4S

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Теги: Apple, iPhone, суд, телефон



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