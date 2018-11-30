30 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Туле возбуждён ряд уголовных дел о халатности из-за гибели четверых детей в пожаре

В Туле возбуждены уголовные дела о халатности в отношении ряда должностных лиц в связи с гибелью малолетних детей при пожаре в Зареченском районе города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Тела четырёх детей были обнаружены 21 ноября после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного по Гарнизонному проезду. Двое из них были приёмными.

По версии следствия, на основании заключения городского отдела Министерства труда и социальной защиты Тульской области в приёмную семью пострадавшей были переданы пятеро детей. Документы, необходимые для установления опеки, были составлены на основании медицинского заключения об отсутствии у женщины заболеваний, препятствующих принятию под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выданного в одном из медицинских учреждений Зареченского района Тулы. Однако сведения, содержащиеся в данном заключении, не соответствовали действительности, в связи с чем малолетние дети пострадавшей были незаконно переданы ей под опеку.

Кроме того, по данным СК, в сентябре 2017 года пострадавшая обратилась с заявлением по месту своей регистрации в территориальный отдел Минсоцзащиты о признании её опекуном пятерых детей. При этом она предоставила пакет документов, в том числе справку с места работы и заключение о результатах медицинского освидетельствования, где содержались недостоверные сведения о результатах проведённого обследования. Также женщина передала в органы опеки сведения о месте её фактического проживания, не имея регистрации по данному адресу, не предоставив документального подтверждения. Достоверность документов не была проверена уполномоченными лицами, что дало пострадавшей оформить опеку над своими приёмными детьми.

В настоящее время следователи проводят весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

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В Туле возбуждён ряд уголовных дел о халатности из-за гибели четверых детей в пожаре

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Теги: СКР, Тула, халатность, соцзащита, опека, органы опеки, пожар, дети



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