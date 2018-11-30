30 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Челябинский мусор с Нового года перестанут возить на копейскую свалку

Проблема вывоза мусора из Челябинска на свалку в Копейске разрешится, когда региональный оператор в полной мере начнет работу по новой территориальной схеме. Об этом в комментарии Накануне.RU рассказала первый замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Как она отметила, с 1 января начинает работать территориальная схема, в которой не предусмотрен вывоз мусора в Копейск.

"Ранее всегда предприятия занимались городом Копейском и частично принимали отходы от предприятий по договору. Пока тариф в челябинском кластере не получен, работу региональный оператор полностью не начал. Как только с нового года он начинает работу, то он будет работать в строгом соответствии с территориальной схемой", - прокомментировала она.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, местные жители пожаловались на вывоз мусора из Челябинска на свалку в Копейске. Активисты ОНФ в ходе мониторинга подтвердили эти факты и обратились в прокуратуру.

Свалка находится неподалеку от поселка Старокамышинск и озера Курочкино. Местные жители рассказали, что на полигон регулярно приезжают мусоровозы из Челябинска, но мощности свалки не рассчитаны на прием такого количества мусора. По мнению общественников, свалка работает с нарушениями.

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Челябинский мусор с Нового года перестанут возить на копейскую свалку

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Теги: свалка, мусор, ОНФ, прокуратура, Яна Куприкова, экология



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Ранее 22.11.2018 12:12 Мск Активисты ОНФ обратились в прокуратуру из-за вывоза мусора из Челябинска на свалку в Копейске

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