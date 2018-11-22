Активисты ОНФ обратились в прокуратуру из-за вывоза мусора из Челябинска на свалку в Копейске

Местные жители пожаловались на вывоз мусора из Челябинска на свалку в Копейске. Активисты ОНФ в ходе мониторинга подтвердили эти факты и обратились в прокуратуру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Свалка находится неподалеку от поселка Старокамышинск и озера Курочкино. Местные жители рассказали, что на полигон регулярно приезжают мусоровозы из Челябинска, но мощности свалки не рассчитаны на прием такого количества мусора.

По мнению общественников, свалка работает с нарушениями.

"К свалке есть ряд существенных нареканий – работы ведутся с нарушением нормативов и требований к такого рода объектам: нет геомембраны, отсутствует накопитель свалочной жидкости, мусор просто наваливают в кучи, не отсыпаны борта, машины проезжают, минуя весовую. Мы не встретили каких-либо ограждений и указателей, что здесь находится опасный объект, зато обнаружили, что ведется приемка отходов от медучреждений", – рассказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Челябинской области Виталий Вороной.

В территориальной схеме по обращению с отходами в Челябинской области указано, что данный объект принимает мусор из Челябинска. В частности, на свалку привозят отходы мусоровозы из Тракторозаводского и Ленинского районов.

Общественники направили запросы в прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, чтобы выяснить законность приема ТКО из Челябинска на данной свалке.