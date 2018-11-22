Активисты ОНФ обратились в прокуратуру из-за вывоза мусора из Челябинска на свалку в Копейске

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру из-за вывоза мусора из Челябинска на свалку в Копейске

Местные жители пожаловались на вывоз мусора из Челябинска на свалку в Копейске. Активисты ОНФ в ходе мониторинга подтвердили эти факты и обратились в прокуратуру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Свалка находится неподалеку от поселка Старокамышинск и озера Курочкино. Местные жители рассказали, что на полигон регулярно приезжают мусоровозы из Челябинска, но мощности свалки не рассчитаны на прием такого количества мусора.

По мнению общественников, свалка работает с нарушениями.

"К свалке есть ряд существенных нареканий – работы ведутся с нарушением нормативов и требований к такого рода объектам: нет геомембраны, отсутствует накопитель свалочной жидкости, мусор просто наваливают в кучи, не отсыпаны борта, машины проезжают, минуя весовую. Мы не встретили каких-либо ограждений и указателей, что здесь находится опасный объект, зато обнаружили, что ведется приемка отходов от медучреждений", – рассказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Челябинской области Виталий Вороной.

свалка, Копейск,(2018)|Фото: ОНФ Челябинская область

В территориальной схеме по обращению с отходами в Челябинской области указано, что данный объект принимает мусор из Челябинска. В частности, на свалку привозят отходы мусоровозы из Тракторозаводского и Ленинского районов.

Общественники направили запросы в прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, чтобы выяснить законность приема ТКО из Челябинска на данной свалке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру из-за вывоза мусора из Челябинска на свалку в Копейске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: свалка, мусор, ОНФ, прокуратура,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 574

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети