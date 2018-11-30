30 Ноября 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Атомные ледоколы "Таймыр" и "Ямал" начнут работать в Обской губе

Завтра, 1 декабря, атомные ледоколы "Таймыр" и "Ямал" начнут работать в Обской губе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.
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"Таймыр" начнет работать в направлении мыса Каменный, "Ямал" – в в Карском море и акватории Обской губы по контракту с ОАО "Ямал СПГ". Атомные ледоколы "50 лет Победы" и "Вайгач" приступят к работе в акватории Севморпути с 1 января 2019 г.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов уверен, что полуостров Ямал в будущем будет не только мощным центром производства СПГ, но и арктической логистики.

"Сабетта призвана стать многофункциональным портом, чтобы открыть путь грузам со всей страны на Севморпуть, обеспечить рентабельность освоения новых месторождений и выйти на колоссальные запасы на Севере Ямала", - отметил глава региона.

Дмитрий Артюхов считает серьезным преимуществом проекта формирование связанной транспортной инфраструктуры. "Это, несомненно, повысит привлекательность перерабатывающих комплексов в регионе", - сказал глава ЯНАО.

Напомним, что задачу активного развития Северного морского пути поставил президент РФ Владимир Путин.

атомный ледокол ямал навигация караван судно корабль(2007)|Фото: www.photobase.ru

На днях на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам развития атомного ледокольного флота России, где сказал о строительстве новых ледоколов "Лидер", которые будут строиться в стране для проходки по всему маршруту Севморпути круглогодично. Отметим, универсальные атомные ледоколы нового типа играют ключевую роль в транспортной схеме проектов на Ямале.

Весной на Петербургском международном экономическом форуме глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на строительство ледоколов для Северного морского пути потребуется 500 млрд руб.

Добавим, что в октябре Правительство увеличило расходы на госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". В следующем году финансирование программы составит 5,6 млрд руб., из которых дополнительные 550 млн руб. пойдут на развитие Семорпути и обеспечение судоходства в Арктике - модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей.

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Атомные ледоколы "Таймыр" и "Ямал" начнут работать в Обской губе

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Теги: атомный ледокол, северный морской путь, арктика, янао, ямал, дмитрий артюхов



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