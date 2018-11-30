30 Ноября 2018
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Общество В России Украина

Украинский танцор сделал татуировку с портретом Путина и получил российское гражданство

29-летний артист балета Сергей Полунин, блистающий на ведущих мировых сценах и уже засветившийся в Голливуде, получил российское гражданство. Фотографией новенького паспорта гражданина России танцор похвастался в Instagram.

Уроженец Херсона пишет: "Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией! Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить настолько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Ранее Полунин разместил фотографии, на которых видна его новая татуировка: портрет Путина на груди. До этого у него появился герб России на тыльной стороне ладони. Примечательно, что на другой руке у Сергея наколот герб Украины. Впрочем, на теле у Полунина собраны самые разные символы и изображения, не объединенные по смыслу: герб Чеченской Республики, воющий волк, портрет Хита Леджера в роли Джокера, восьмилучевой коловрат.

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Украинский танцор сделал татуировку с портретом Путина и получил российское гражданство

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Теги: сергей полунин, российское гражданство, татуировка, владимир путин



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