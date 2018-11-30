Пушков о запрете Украины на въезд россиянам: "Ничего умнее в Киеве придумать не смогли"

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал решение Украины запретить въезд в страну мужчинам из России. Сенатор отметил, что это "выглядит неумно", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские пограничники не пропустят на территорию страны мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на заседании правительства Украины заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал. Таким образом ведомство отреагировало на введение военного положения после "керченского инцидента".

По мнению Алексея Пушкова, запрет - это часть политики президента Петра Порошенко по нагнетанию антироссийской истерии перед выборами. Он отметил, что "этот шаг выглядит неумно".

"Но ничего умнее в Киеве, видимо, придумать не смогли", - написал сенатор в своем Твиттере.

Запрет на въезд на Украину мужчин из России - часть политики Порошенко по нагнетанию антироссийской истерии перед выборами. Только что Меркель призвала его к «умному подходу» к отношениям с Россией. Этот шаг выглядит неумно. Но ничего умнее в Киеве, видимо, придумать не смогли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 ноября 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Алексей Пушков объяснил срыв переговоров по Донбассу представителем Украины, заявив, что та "вела себя как невменяемая".