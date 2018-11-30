Пушков о запрете Украины на въезд россиянам: "Ничего умнее в Киеве придумать не смогли"

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Украина Пермский край

Пушков о запрете Украины на въезд россиянам: "Ничего умнее в Киеве придумать не смогли"

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал решение Украины запретить въезд в страну мужчинам из России. Сенатор отметил, что это "выглядит неумно", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские пограничники не пропустят на территорию страны мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на заседании правительства Украины заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал. Таким образом ведомство отреагировало на введение военного положения после "керченского инцидента".

По мнению Алексея Пушкова, запрет - это часть политики президента Петра Порошенко по нагнетанию антироссийской истерии перед выборами. Он отметил, что "этот шаг выглядит неумно".

"Но ничего умнее в Киеве, видимо, придумать не смогли", - написал сенатор в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Алексей Пушков объяснил срыв переговоров по Донбассу представителем Украины, заявив, что та "вела себя как невменяемая".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пушков о запрете Украины на въезд россиянам: "Ничего умнее в Киеве придумать не смогли"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пушков, Украина, Россия, запрет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2018 11:10 Мск Только женщины и дети. На Украину решено не пускать русских мужчин

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2249

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети