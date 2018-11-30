В нескольких регионах России пройдет эксперимент по снижению бедности. Список подопытных регионов

Министр труда Максим Топилин, знаменитый высказываниями из параллельной реальности, анонсировал эксперимент над несколькими регионами - в них на будущий год планируется снизить бедность.

По словам Топилина, в список подопытных попали Нижегородская, Ивановская область, Приморье и, возможно, Кабардино-Балкария.

Снижать бедность предполагается с помощью адресных мер - нищие семьи возьмут на карандаш и им будет оказываться персональная поддержка "на основе социального контракта". Прорабатывается вопрос о том, чтобы социальный контракт финансировал федеральный бюджет.

Министр добавил, что уже с 2021 года такая поддержка будет доступна бедным по всей стране, если эксперимент на пилотных регионах оправдает себя. В планах снизить бедность вдвое.

Напомним, ранее министр выступил с заявлением о беспрецедентном росте зарплат в стране. При этом механизмом для снижения бедности ранее министр называл продолжающийся рост зарплат. Это заявление из параллельной вселенной министр объяснил "позитивным взглядом на мир".