21 Ноября 2018
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Общество В России

Исследование: Большинство россиян вынуждены экономить на всем, а 22% живут в бедности

Практически все граждане России сегодня вынуждены экономить, а 22% населения живут в бедности, свидетельствуют результаты анализа потребительского благополучия от экспертов РАНХиГС.

Опрос среди россиян был проведен в сентябре, пишет РБК. По его итогам социологи разделили россиян на четыре группы по уровню потребительского благополучия.

В зоне бедности находятся 22% участников опроса: их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания.

В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов. Они могут позволить себе нормальное питание и одежду. Однако в случае крупных покупок (мебель, компьютер, смартфон) они экономят на еде или берут кредит.

В группе возможных изменений оказались те, кто еще в состоянии делать крупные покупки, однако опасаются ухудшения своего положения в будущем.

В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян – они могут позволить себе дорогие покупки и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

попрошайничество, нищета, бедность(2015)|Фото: ru.delfi.lt

Ранее сообщалось, что по итогам октября индексы социального самочувствия россиян снизились. Все меньше респондентов говорят об удовлетворенности жизнью, растет доля россиян, негативно оценивающих события в экономике.

В сентябре социологи "Левада-центра" заявляли, что среди россиян растет социальное напряжение. 72% опрошенных отмечали рост цен. 52% чувствуют "обнищание населения". Почти каждого второго жителя страны волнует проблема роста безработицы.

Отмечалось, что ситуация в обществе похожа на преддефолтное состояние 1998 года.

Данные социологов появляются на фоне заявлений властей о "беспрецедентном" росте зарплат и снижении уровня бедности. Напомним, об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в октябре заявил в Совете Федерации. Позже он пояснил, что в своем выступлении опирался на данные Росстата, и "ничего от себя не придумывал".

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Исследование: Большинство россиян вынуждены экономить на всем, а 22% живут в бедности

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Теги: экономия, россияне, бедность, РАНХиГС



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