30 Ноября 2018
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"Локомотив" оштрафован из-за собственных болельщиков, скандировавших оскорбления на матче с "Уралом"

29 ноября в Москве прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Как передает корреспондент Накануне.RU, по его итогам оштрафован действующий чемпион страны - московский "Локомотив".

Претензии к "железнодорожникам" у КДК появились после матча с екатеринбургским "Уралом", состоявшимся на минувшей неделе. За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Локомотив" обязан будет заплатить штраф в 50 тыс. руб. К уральскому клубу никаких санкций применено не будет.

Напомним, встреча завершилась поражением команды Юрия Семина со счетом 1:2.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе "Локомотив" одержал первую с 2004 года победу в Лиге чемпионов, переиграв турецкий "Галатасарай".

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"Локомотив" оштрафован из-за собственных болельщиков, скандировавших оскорбления на матче с "Уралом"

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Теги: Локомотив, Урал, РФС, штраф



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