В Тюмени стартовал VI Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia

В тюменском ДК "Нефтяник" стартовал VI Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

С приветственным видеообращением к участникам форума обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что соревнования повышают престиж рабочих и инженерных профессий, способствуют улучшению качества образования, помогают обеспечить предприятия молодыми, заинтересованными и квалифицированными кадрами.

Участникам турнира глава региона пожелал профессионального роста, успехов, новых идей и вдохновения.

В этом году на чемпионате появились пять новых компетенций: среди них "Медицинский и социальный уход", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Дошкольное воспитание". Общее число компетенций достигло 36. Также впервые для специалистов рабочих профессий пройдут соревнования по направлению "Навыки мудрых". Его участниками станут профессионалы старше 50 лет.

В этом году соревнования пройдут сразу в двух городах области - в Тюмени и Тобольске. В областной столице соревнования пройдут на нескольких площадках, основной из них станет Выставочный зал. Площадка в Тобольске примет соревнования в компетенциях "сантехника и отопление", "Лабораторный химический анализ", "Электромонтаж", "Промышленная автоматика" и "Ветеринария".

Добавим также, что в Тюменской области участниками чемпионата могут стать и представители других регионов. Более 270 человек из Москвы, Омска и Кургана выполнят конкурсные задания и получат за них баллы. Однако их результаты не пойдут в зачет соревнований.