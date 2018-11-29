Аршавин выступил против натурализации: "За сборную должны играть российские футболисты"

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин признался, что он не является сторонником натурализации в национальной команде.

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Заявление было сделано на "Уроке футбола" в одной из школ Санкт-Петербурга. По словам Аршавина, он против натурализации и за сборную должны играть российские футболисты. При этом он отметил, что "натурализация натурализации рознь".

"Если у Нойштедтера родители родились в России - это одно. А когда за сборную России играют бразильцы, то я не вижу в этом смысла", - цитирует Р-Спорт бывшего форварда.

Напомним, в марте этого года главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснял, почему не вызывает Аршавина в национальную команду.