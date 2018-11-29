Путин встретился с Рашниковым. Сайт Кремля об этом до сих пор молчит

Глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его на следующий год на Южный Урал на 80-летний юбилей ММК, пишет "Российская газета".

Глава государства и директор ММК обсудили планы развития комбината до 2024 года, а также поговорили о соцпрограммах, реализуемых на предприятии. О встрече рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что до сих пор ни на сайте Кремля, ни на сайте ММК не появилось отчета об этой встрече, как обычно бывает в таких случаях.

Напомним, Рашников вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским традиционно входят в тройку лидеров в рейтинге самых влиятельных политиков Южного Урала. Ранее Борис Дубровский, тоже выходец с ММК, заявил о желании баллотироваться на выборах главы региона на второй срок в 2019 году, однако пока о реакции федерального центра на это заявление ничего неизвестно.