29 Ноября 2018
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Общество Пермский край

"Уралкалий" проиндексирует зарплаты сотрудников на 4% с декабря

Совет директоров "Уралкалия" принял решение об индексации зарплаты на 4% для всех категорий сотрудников группы с 1 декабря 2018 г., сообщил Накануне.RU в пресс-службе компании.

По коллективному договору "Уралкалий" повышает зарплату сотрудникам не реже одного раза в год. Размер индексации окладов определяется, в том числе, по результатам анализа рынка труда, а также эффективности работы специалистов Компании. В 2017 году размер индексации составил 3%.

"Уралкалий" как социально ответственный работодатель, неукоснительно выполняет требования коллективного договора Компании, в частности, ежегодно индексирует размер окладов сотрудников. Благодарю Совет директоров за поддержку этой инициативы. Уверен, что профессиональный коллектив сотрудников Группы "Уралкалий" успешно справится со всеми задачами, поставленными на следующий год", - прокомментировал генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

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"Уралкалий" проиндексирует зарплаты сотрудников на 4% с декабря

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Теги: Уралкалий, индексация зарплат



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