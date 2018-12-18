18 Декабря 2018
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Компания "Уралхим" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 3%

Совет директоров компании "Уралхим" принял решение с 1 декабря индексировать на 3% заработные платы на всех производственных предприятиях холдинга, в транспортно-логистическом и торговом подразделениях компании, сообщает "Ъ-Прикамье".

Также было принято решение о точечном пересмотре зарплат сотрудников в размере 1% от фонда оплаты труда.

Напомним, ранее о повышении зарплаты своим сотрудникам объявил "Уралкалий". Совет директоров принял решение об индексации заработной платы для всех категорий сотрудников в размере 4% с 1 декабря 2018 года.

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Компания "Уралхим" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 3%

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Теги: Уралхим, УРалкалий, зарплаты, индексация



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