29 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Нурмагомедов, Ди Каприо и Саркози встретились на футболе

Футбольный матч "Ливерпуль" – ПСЖ в рамках Лиги чемпионов, прошедший накануне в Париже, привлек не только англичан и французов. В среду вечером на трибунах были замечены несколько звезд мировой величины.
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Например, пытался остаться незамеченным голливудский актер Леонардо Ди Каприо (44). Он надел солнцезащитные очки и черную кепку, стараясь сохранить инкогнито. Однако, что-то его выдало. Возможно, его девушка, модель Камила Морроне (21), которая не просто не скрывала свое лицо, но буквально светилась – в таких случаях говорят "как медный таз". А возможно и Хабиб Нурмагомедов (30), который тоже пришел на матч и смотрел его на несколько рядов ниже Ди Каприо. Неизвестно, на кого нацеливали свои объективы фотографы, но на многих снимках с матча Хабиб и Лео очутились в одном кадре.

Также этот матч пришли посмотреть рокер Мик Джаггер (75) и бывший президент Франции Николя Саркози (63). Кстати, к радости последнего и Хабиба, который болеет за ПСЖ, парижский клуб выиграл со счетом 2:1.

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Нурмагомедов, Ди Каприо и Саркози встретились на футболе

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Теги: псж - ливерпуль, лига чемпионов, хабиб нурмагомедов, леонардо ди каприо, николя саркози



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