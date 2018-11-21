Челябинские депутаты предлагают отклонить законопроект, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти, аэропорта и храмов

В Челябинской области законопроект, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти, аэропорта и храмов, рекомендовано вернуть к процедуре первого чтения и отклонить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Напомним, проект закона был принят в первом чтении 25 октября. Согласно документу, предлагалось внести изменения в статью 31 Закона "О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челябинской области" с целью дополнения перечня мест, на которых запрещается проведение публичных мероприятий в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности.

В частности, предлагалось запретить проведение публичных мероприятий, в том числе митингов, ближе, чем в 50 метрах от зданий, занимаемых органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, культовых зданий и сооружений.

С соответствующей инициативой выступили депутаты Челябинской гордумы. Однако 19 ноября в ЗСО поступило обращение городской думы, в котором предлагается вернуться на ближайшем заседании к процедуре первого чтения законопроекта для изучения общественного мнения, анализа опыта других субъектов федерации, дополнительной проработки положений законопроекта.

Позицию гордумы поддержал комитет ЗСО по законодательству. Депутатам рекомендовано вернуться к процедуре первого чтения и отклонить законопроект.