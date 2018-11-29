29 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Бывший замгубернатора Зауралья, которого уволил Шумков, может стать фигурантом уголовного дела

Экс-заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков может стать фигурантом уголовного дела о коррупции в дорожно-строительной деятельности региона.

29 ноября в Щучье силовики нагрянули в офис местного бизнесмена, который ремонтирует зауральские дороги - следователи ищут факты причастности предпринимателя к неким коррупционным схемам.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, обыски идут, более подробная информация появится позже.

Известно, что бывший заместитель главы региона Ванюков, который возглавлял департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ, курировал всю дорожную деятельность - если тот или иной бизнесмен был замешан в коррупционных аферах, Ванюков должен был об этом знать. Точной информации о причастности Романа Ванюкова к незаконным махинациям пока нет.

Стоит отметить, что пришедший к власти в начале октября этого года врио губернатора Курганской области Вадим Шумков снял с должностей почти всех заместителей главы Зауралья, которые работали еще при Алексее Кокорине. Роман Ванюков также не стал исключением.

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Бывший замгубернатора Зауралья, которого уволил Шумков, может стать фигурантом уголовного дела

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Теги: обыск, подозреваемые, Роман Ванюков, СК



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