В Тюмени ликвидировали департамент здравоохранения, мэрия отстояла лишь трех человек в своей структуре

В связи с передачей под областное управление муниципальных поликлиник и городских медицинских учреждений депутаты гордумы по инициативе мэрии ликвидировали департамент здравоохранения. Все его сотрудники перейдут на работу в аналогичное областное ведомство. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято во время очередного заседания тюменской гордумы.

Однако в последний момент представители администрации города решили взамен создать комитет по здравоохранению, который будет курировать профилактическую и разъяснительную работу с населением. Всего в новой подструктуре будет работать три человека.

При этом думская оппозиция выступила против оптимизации городских больниц и заявила, что будет голосовать против такого решения.

"Единороссы" же, напротив, назвали изменения благом и развитием сферы здравоохранения.

"Жизнь меняется и время покажет правильный ли мы сделали шаг", - подчеркнул экс-сенатор, депутат гордумы Степан Киричук.

Кроме этого, народные избранники заверили, что оптимизация ни в коем случае не навредит горожанам.