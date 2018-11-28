Тюмень хочет оставить за собой хотя бы часть больниц. Но денег на это уже не предусмотрено

По информации собственных источников корреспондента Накануне.RU в стенах тюменской гордумы, спикер муниципального парламента Евгений Заболотный готовится обратиться к исполнительной власти с требованием оставить в ведении города хотя бы часть функций в сфере здравоохранения.

Отметим, что 29 ноября, депутаты должны будут рассмотреть вопрос о ликвидации городского департамента здравоохранения. Как сообщалось ранее, администрация Тюмени через решение думы передала в областное ведение все поликлиники и другие медицинские муниципальные учреждения. Именно поэтому профильная структура в мэрии больше не нужна, ее сотрудники будут переведены под региональное крыло.

Однако, как пояснил наш инсайдер, по некоторой информации, с таким вопросом не согласилась прокуратура: муниципалитет не должен полностью избавляться от важнейшей сферы жизнедеятельности мегаполиса, напомнив, что государственная власть отделена от муниципальной. Якобы, замечание было сделано неформально.

"Скорее всего, с заявлением на думе по выступит либо сам председатель, либо вице-спикер Дмитрий Осипов и предложит оставить в городе хотя бы комитет здравоохранения, который будет курировать работу участковых врачей и патронажных медсестер, перевод которых в областное ведение – нелогичен", – пояснил наш собеседник.

По его словам, самая главная загвоздка заключается в том, что в проекте бюджета на 2019 год на сферу здравоохранения совсем не предусмотрено средств. Как будут выкручиваться власти – вопрос открытый.