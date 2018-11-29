29 Ноября 2018
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Общество Курганская область

Курган поглотила снежная буря

Утром 29 ноября жители Кургана вышли на улицу и обнаружили, что город завален снегом. Буря началась вновь около 8.00.

Те дороги, которые вычистили от снега ночью, утром замело опять с новой силой. Проезжие части погрязли в сугробах, машины буксуют, на улицах машины стоят в пробках.

Ранее глава администрации Кургана Андрей Потапов отмечал, что денег в городской казне осталось примерно на три ночных уборки снега. Где потом сити-менеджер будет брать средства на уборку - неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, для нормальной работы дорожников нужна новая техника - на ее покупку нужно около 600 млн рублей. Таких денег в бюджете нет, однако сейчас власти рассматривают вопрос приобретения уборочных машин в лизинг. Однако при положительном решении вопроса техника придет в Зауралье лишь в марте.

Курганские синоптики сообщают, что к вечеру 29 ноября после обильного снегопада температура воздуха понизится до -18 градусов, а ночью 30 ноября столбик термометра опустится до -23 градусов.

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Курган поглотила снежная буря

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Теги: буря, снег, снегопад, затор, сугробы



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