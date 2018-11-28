28 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР

Экзитполы: Зурабишвили побеждает на грузинских выборах

Саломе Зурабишвили лидирует в стартовавшем сегодня втором туре президентских выборов Грузии, по результатам экзитполов.
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Как сообщает телеканал "Рустави" со ссылкой на данные исследовательской организации Edison Research, министр иностранных дел страны получила 55% избирательских голосов, тогда как её оппонент Григол Вашадзе45%.

Отмечается, что к 17.00 избирательные участки всей Грузии собрали 1 млн 663 тыс. человек, пришедших проголосовать.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первый тур президентских выборов в Грузии прошел в октябре. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. При этом явка была относительно невысока.

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Экзитполы: Зурабишвили побеждает на грузинских выборах

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Теги: Грузия, выборы, Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе



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