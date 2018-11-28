В Грузии стартовал второй тур выборов президента страны

Сегодня, 28 ноября, в Грузии открылись все избирательные участки, где жители страны смогут принять участие в голосовании во втором туре президентских выборов.

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Всего власти Грузии организовали 3 тыс. 703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. За высший руководящий пост борются кандидат от ЕНД Григол Вашадзе и поддерживаемая правящей "Грузинской мечтой" Саломе Зурабишвили, пишет Regnum.

Напомним, первый тур президентских выборов в Грузии прошел в октябре. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. При этом явка была относительно невысока.

Опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что грузинский народ оказался разочарован правящей партией.