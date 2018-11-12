Мединский "воскресил" Летова, Ленина и Леннона

Во время визита министра культуры РФ Владимира Мединского в Омске произошел конфуз.

Журналисты решили узнать мнение министра по поводу того, стоит ли омскому аэропорту присвоить имя рок-музыканта Егора Летова.

"При жизни называть аэропорт не стоит", - цитирует Мединского "ОмскИнформ".

Министру напомнили, что Летов скончался десять лет назад, после чего тот заявил, что он это знает и что решение "должно быть объединяющим, а не раскалывающим".

Позже чиновник решил реабилитироваться и заявил: "Во-первых, нужно давать договорить фразу до конца. Во-вторых, Летов жив, Ленин жив и Леннон жив".

Ранее министр культуры РФ предложил назвать аэропорт в Екатеринбурге или в Перми в честь Татищева. Заявление было сделано на круглом столе в Общественной палате РФ.

Эта тема вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Жители Екатеринбурга не оценили предложение Мединского о переименовании аэропорта Кольцово. Уральцы полагают, что в Минкультуры "заняться больше, видимо, нечем".